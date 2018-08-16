يوفنتوس يجدد عقد بيانيتش حتى 2022

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أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي مساء الأربعاء عن تجديد عقد لاعبه البوسني الدولي ميرالم بيانيتش حتى عام 2022.

وذكرت تقارير صحفية أنه بموجب العقد الجديد سيحصل بيانيتش على سبعة ملايين يورو سنويا.

وارتفع راتب بيانيتش من 5ر4 مليون يورو إلى سبعة ملايين يورو سنويا ليصبح في شريحة اللاعبين الكبار بالنادي على غرار الأرجنتيني باولو ديبالا.

وانضم بيانيتش إلى يوفنتوس في 2016 بعد أن دفع الفريق الإيطالي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع روما والتي تبلغ 32 مليون يورو.

ووافق بيانيتش على تجديد عقده مع يوفنتوس رغم تلقيه عروضا من برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد.