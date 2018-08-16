كروس ينتقد تصريحات أوزيل عن «عنصرية» المنتخب الألماني

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نفى توني كروس لاعب خط وسط المنتخب الألماني الأول لكرة القدم وجود أية عنصرية داخل المنتخب أو الاتحاد الألماني في رد على ادعاءات مسعود أوزيل.

وقال كروس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشر اليوم الخميس إن اشارة أوزيل لوجود عنصرية في بيان اعتزاله اللعب الدولي "هراء".

وقال كروس :"أعتقد أنه يعلم في قرارة نفسه أن العنصرية لا تتواجد في المنتخب الألماني أو الاتحاد الألماني لكرة القدم".

وأضاف :"على النقيض، نحن ملتزمون دائما بالتنوع والتكامل. مسعود كان مثالا جيدا لهذا، مثله مثل اللاعبين زملائنا".

واعتزل أوزيل اللعب الدولي عقب الصورة المثيرة للجدل التي التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي بيان، قال لاعب وسط نادي أرسنال إنه لن يلعب مرة أخرى للمنتخب الألماني بينما " لدي الشعور بالعنصرية وقلة الاحترام".

وانتقد اوزيل لعدم الرد جول الاجتماع مع أردوغان وسط نقاش عام حول عملية توحيد طبقات المجتمع في ألمانيا، ولكن اللاعب قال إنه لن يكون كبش فداء لألمانيا بعد الظهور السيء في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وقال كروس "سيكون محرجا" للمنتخب الوطني أن يستغل النقاش العام الذي احتدم خلال كاس العالم كعذر للظهور السيء للمنتخب الألماني في المونديال.

وأضاف أن أوزيل "رجل لطيف" يستحق نهاية أفضل ولكن الطريقة التي جسد بها اعتزاله الدولي "لم تكن صحيحة".

وقال كروس في إشارة لذكر العنصرية أن أجزاء من بيانه تناولت قضايا صحيحة طغت عليها، لسوء الحظ، النسبة الهائلة من الهراء.