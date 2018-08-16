أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل الإعلان عن إجراء 118 حالة حرجة ضمن قوائم الانتظار بالمحافظة، موضحًا أنه تم إدخال بعض المستشفيات المركزية للمشروع، مثل مستشفيات شربين والسنبلاوين وميت غمرو.

وأضاف «مكي»، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه تم إجراء عمليتين لتغيير المفاصل في مستشفى شربين لأول مرة، على يد فريق من أطباء جامعة المنصورة، موضحًا أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع الجامعة، لإجراء هذه العمليات.

وأوضح، أن المستشفى جهزت غرف العمليات وطقم التمريض، مضيفًا: «الإمكانيات كانت موجودة لو احتاجات الحالات للعناية المركزة».

وذكر، أنه سيتم تعميم هذه التجربة على مستشفيات السنبلاوين ودكرنس، لإدخال عمليات تغيير المفاصل في أقسام العظام، مشيرًا إلى إجراء العملية الثالثة يوم الأحد المقبل.