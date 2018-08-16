ظهر النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، للمرة الأولى عقب إصابته أمس الأربعاء في تدريبات فريقه، الأمر الذي قد يهدد موسمه مع السيتي في الفترة المقبلة.

والتقطت عدسات الكاميرات نجم المان سيتي، وهو يحمل عكازين، وذلك أثناء ذهابه لمشاهدة العرض الأول لفيلم "All Or Nothing"، الذي يعرض لحظات فوزهم باللقب الموسم الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلي أن فترة غياب نجم وسط بلجيكا لم تحدد حتى الآن، لعدم وصول التشخيص النهائي للإصابة.

وذكرت التقارير إلي أن الفريق الإنجليزي يخشى غياب اللاعب صاحب الـ27 عاما لمدة تقدر بشهرين، حيث أن الإصابة التي تعرض لها اليوم تشبه التي تلقاها أمام إيفرتون في عام 2016، والتي غاب على إثرها لمدة شهرين آنذاك.