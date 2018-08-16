«قاعدة حميميم» تواجه عددا متزايدا من هجمات طائرات بدون طيار

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القاعدة الجوية الروسية الرئيسية لعملياتها العسكرية في سوريا، واجهت عددًا متزايدًا من هجمات الطائرات بدون طيار خلال الشهر الماضي.

وقال الجنرال الروسي، إيجور كوناشنكوف للصحفيين، إن قاعدة حميميم الجوية، قرب الساحل الشمالي الغربي لسورية، أسقطت 45 طائرة محملة بالمتفجرات خلال الشهر الماضي.

وأضاف «كوناشنكوف» في تصريحات نقلتها وكالة (تاس) للأنباء "جرى إسقاط خمس طائرات بدون طيار خلال الأيام الثلاثة الماضية" مشيرًا إلى إسقاط طائرات أخرى بدون طيار عن طريق إشارات لاسلكية.

وأوضح «كوناشنكوف» أن الطائرات بدون طيار تبدو أجهزة بسيطة مؤقتة، لكنها تستخدم حلولا تكنولوجية معقدة، بما في ذلك أنظمة التوجيه المتقدمة.