علي سلامة في دائرة المنافسة ببطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف

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شهدت الجولة الأولى من بطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف المقامة حاليا فى ايطاليا منافسات شرسة لمرحلة الثمان سنوات التى يشارك بها للمرة الأولى 34لاعبا وهو العدد الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية.

وتواجد اللاعب المصري الصاعد الواعد على سلامة داخل دائرة المنافسة بعدما قدم أداءا راقيا وسدد 38ضربة في تسع حفر مسجلا ضربتين فوق المعدل في أول مشاركة له ببطولة دولية كبرى مؤهلة لبطولة العالم للناشئين 2019 واحدى جولات بطولة امريكا المفتوحة للناشئين.

ويبتعد على سلامة عن صاحب الصدارة اللاعب الفرنسي توماس باتييه بفارق أربع ضربات فقط بعدما سدد باتييه 34ضربة بالجولة الأولى مسجلا ضربتين تحت المعدل.

ويتواجد في دائرة التنافس أيضا كل من الألماني فابيان والجنوب إفريقي داكشيه والهولندي يوب والإنجليزي والترز ولكل منهم 35ضربة وأيضا الإيطالي رينو والفرنسي ترونج ولكل منهما 36ضربة والثلاثي الإيطالي اندريا وماتيو وفرانسيسكو والألماني ديفيد ولكل منهم 35ضربة والأيطالي نيكولو والأسترالي انطون ولكل منهم 38ضربة.

ويعد على سلامة احد اللاعبين الواعدين الذين يقوم اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين وبإشراف عضو المجلس تيمور أبو الخير بأعدادهم وتجهيزهم للمنافسة على البطولات مستقبلا.

ويلعب على سلامة بنادي اليجريا حيث بدأ منذ خمس سنوات تحت اشراف اللاعبة الدولية السابقة والمدربة الحالية نائلة العطار والمدرب هاني سمير ومدير النادي عبد العزيز محمود.

وكان على سلامة قد شارك في حفل افتتاح البطولة وحمل العلم المصري وسط 300لاعبا مشاركين في المنافسات لمختلف المراحل السنية والذين يمثلون 30دولة من مختلف انحاء العالم .