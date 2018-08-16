جروس يطلب التعاقد مع شركة روسية لتحليل مباريات الزمالك

طلب كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، التعاقد مع شركة روسية من أجل تحليل المباريات في الفترة المقبلة للفريق.

وجاءت رغبة جروس في التعاقد مع الشركة الروسية خاصة انها كانت تعمل معه خلال فترة عمله في الدوري السعودي والذي كان يقود خلالها الأهلي السعودي.

يذكر ان جروس تولى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم الحالي، وحقق المدرب السويسري الفوز في مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندري بالدوري من أجمالي ثلاث مباريات خاضها مع الأبيض، فيما تعادل في مباراتين أمام بتروجت في الدوري، والقادسية الكويتي بالبطولة العربية