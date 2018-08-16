إجراء تعديلات جذرية في بطولة كأس ديفيز للتنس

وافق الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الخميس، على إجراء تعديلات جذرية في نظام بطولة كأس ديفيز.



ولقي اقتراح مثير للجدل تقدم به ديفيد هاجيرتي، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بإقامة نهائيات البطولة في نهاية الموسم من كل عام بدءا من العام المقبل، موافقة 4,71% في الاجتماع الذي عقده الاتحاد بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهو ما يفوق أغلبية الثلثين اللازمة.



في المقابل، قامت عدة اتحادات محلية بالتصويت ضد هذا القرار الخاص بالبطولة العريقة، التي انطلقت نسختها الأولى منذ 118 عاما، كان من بينها اتحاد التنس الألماني.



وتقف وراء هذه الخطة شركة كوزموس الاستثمارية، التي أسسها جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، الذي تعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار للاتحاد الدولي للتنس لمدة 25 عاما.



ومن المقرر أن تشارك 18 دولة في في البطولة لمدة اسبوع ، على غرار نهائيات كأس العالم، في شهر نوفمبر من كل عام في أحد البلدان المحايدة.



وستنطلق المسابقة في شهر فبراير بمشاركة 24 فريقا، يلعبون مباراتي ذهاب وعودة، على أن يتأهل 12 منتخبا إلى النهائيات، لينضموا إلى المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي في النسخة السابقة للمسابقة، بالإضافة لمشاركة منتخبين آخرين من خلال بطاقة دعوة (وايلد كارد).



وسيتم تقسيم المنتخبات الـ18 المشاركة في النهائيات إلى ست مجموعات، بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة، على أن تصعد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي والنهائي.



وستكون المواجهة مكونة من مباراتين للفردي ومباراة للزوجي، حيث تقام اللقاءات الثلاثة في يوم واحد، بدلا من النظام الحالي الذي يتكون من خمس مباريات.



يذكر أن البطولة تقام حاليا من خلال أربعة أدوار تجرى في أشهر فبراير ويوليو وسبتمبر ونوفمبر من كل عام.