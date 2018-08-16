تعرف على تفاصيل اجتماع «الأعلى للتعليم قبل الجامعي» برئاسة طارق شوقي

• تعديل موعد بدء الدراسة لجميع المراحل إلى 22 سبتمبر المقبل

• شوقي: أهمية نشر ثقافة «الغش حرام» وتربية الأبناء على الصدق والالتزام لبناء الشخصية السوية

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اجتمع اليوم برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليناقش مجموعة من الموضوعات الخاصة بالمنظومة التعليمية، وجاء الموضوع الأول والذى حاز على اهتمام المجلس خلال المناقشات بالاجتماع اليوم، وهو كيفية مواءمة التطوير لتغيير المنظومة التعليمية، وخاصة فى مناهج الصفوف الدراسية، بداية من الصف الثانى الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى، وإعادة دراستها، من حيث التخفيض فى حجم المناهج، وتطوير أسلوب تقييم التلاميذ، لتتناسب مع أهداف التغيير فى المنظومة الجديدة، وتضمن المحور الثانى، تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2018/ 2019، والخاص بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى.

وصف وزير التربية والتعليم طارق شوقى ما يحدث من تغيير فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بأنه ثورة حقيقية فى التعليم، وأنه عمل جبار يستحق الثناء والإشادة بالمجهود المبذول فيه من قبل القائمين عليه، مضيفا أن مجموعة المناهج الجديدة (الباقة التعليمية) للمراحل الأولى من التعليم سوف تكون باللغة العربية، وأيضاً باللغة الإنجليزية، مع دليل للمعلم فى كل مرحلة، فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، والتربية الدينية، هذا إلى جانب تدريب المعلمين بالتوازى مع الإعداد للمنظومة الجديدة.

كما أشار شوقى إلى أن النظام الجديد يعمل على تحديد المهارات التى يتميز بها التلاميذ فى هذه المرحلة العمرية، وليس الهدف تحصيل الدرجات، وأن المطلوب فى هذه المرحلة هو أن يعبر الطفل عن نفسه، دون ضغط نفسى، بامتحان أو درجات، وهذه هى الفلسفة المرجوة فى الوقت الحالى لتحقق المنظومة الهدف منها، وهو بناء الإنسان، كما أشار شوقى إلى أهمية نشر ثقافة (أن الغش حرام)، وتربية الأبناء على الصدق والالتزام، وعدم التحايل للوصول للهدف، وذلك لبناء الشخصية السوية.

وأكد محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين على أهمية عدم وجود ضغط نفسى على التلاميذ فى هذه المرحلة من درجات وامتحانات، مشيرا إلى أن المهارات الموجودة بالنظام الجديد، تعمل على تطوير الشخصية المصرية وتؤهلها للمعرفة بكل أنواعها، مضيفاً أن هناك منحة لتحسين مهارات التلاميذ، فى الصفوف الأولى من التعليم، لذلك تم عمل برنامج قومى علاجى لتلك المراحل.

كما قام الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بعرض مقترح للمناقشة، يتضمن مجموعة من آليات تطويرالتقييم فى الصفوف الأولى وذلك لتحقيق متعة التعلم، مضيفاً أنه لابد من تطوير منظومة التعليم، بما يتوافق مع أهداف التعليم فى رؤية الدولة للتنمية الشاملة (رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة)، وأن خطة التطوير ترتكز على بناء شخصية الطفل وتهيئته ليصبح مواطناً فاعلاً فى مسيرة البناء والتنمية، وذلك بتسليحه بالمهارات الأساسية التى تمكنه من التعايش والتفاعل مع كافة التغيرات.

وأضاف الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أنه لابد من التغيير والتطوير فى المنظومة التعليمية تدريجياً حتى تحقق الهدف الأساسى للدولة، وهو بناء الإنسان، مشيرًا إلى أهمية دراسة كافة المشكلات التى تواجه تلك المنظومة أثناء التطبيق، وذلك للعمل على حلها لإنجاح تلك المنظومة.

كما أشار الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، على أهمية إعادة تأهيل وتطوير مهارات الطلاب المتقدمين للتعليم الفنى بعد خروجهم من مرحلة التعليم الأساسى، فى مجموعة من المهارات منها إجادة اللغة العربية، والحاسبات، وذلك لكي يحقق الطالب المهنى معايير الجودة العالمية.

كما أضافت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة، أن التغيير هو سمة الكون ولابد من ترسيخ ثقافة التغيير للأفضل داخل المجتمع وخاصة فى منظومة التعليم، حيث أن التعليم هو أساس تحضر وتقدم الدول، وبناء الإنسان هو المحور الأساسى للدولة، وأن تطوير الإداء هو الوسيلة الوحيدة أمامنا اليوم لنلحق بركب التطور.

وقرر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، تعديل ميعاد بدء الدراسة بمرحلة رياض الأطفال، بمستوييها (الأول، والثانى) والصف الأول الإبتدائى، لتبدأ يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018، على أن تراعى اللجنة المعنية بذلك الحفاظ على الخريطة الزمنية لتضاف فى نهاية العام الدراسى، مع تكليف قطاع التعليم بدراسة توحيد الفترة الدراسية لباقى المراحل والعرض الجلسة القادمة.

وقام بتكليف قطاع التعليم العام بدراسة تعديل القرار الوزارى بالتقويم للصفوف الثانى والثالث الابتدائي لتعتمد على قياس المهارات والأنشطة بدلا من الاختبارات التحريرية.

وقرر المجلس اعتبار الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى القادم بالتعليم الفنى، فصل تمهيدى مشترك، لتنمية مهارات الطلاب فى التواصل باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلى لطلاب الصف الأول بالمدارس الفنية، (صناعى- زراعى – تجارى – فندقى) نظام الثلاث سنوات.