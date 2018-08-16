«الإليزيه»: ماكرون والسيسي يبحثان هاتفيا التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلاله بحث التعاون بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأضاف الإليزيه - في بيان اليوم - أن الرئيسين بحثا أيضا القضايا الإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر وفرنسا لمساندة المسار السياسي الذي تدعو له الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمدعوم باستنتاجات مؤتمر باريس في 29 مايو الماضي.

وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ أكدا على الحاجة الطارئة لخفض التصعيد وتوفير المساعدة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى اتفاق الرئيسين على مواصلة التشاور بشأن هذه القضايا في الأسابيع القادمة.

ورحب ماكرون بالجهود المصرية لإحراز تقدم في المصالحة الفلسطينية والحصول على هدنة في غزة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.