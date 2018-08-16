سيلفا يوجه رسالة لجوارديولا وزملاؤه في السيتي

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أشاد دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ولاعب المنتخب الإسباني السابق، بدعم فريقه له بعد عملية ولادة نجله المتعثرة.

ونشر سيلفا فيديو عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشكر فيه كل العاملين في نادي مانشستر سيتي خاصة مدربة الاسباني جوارديولا.

وقال خلاله : لا استطيع ان اعبر عن شكري الكبير لجميع زملائي، واعضاء الجهاز الفني للدعم الذي أظهروه لي، والذي تلقيته منهم خلال أصعب فترات حياتي.

جوارديولا ظهر خلال الفيديو الذي نشره سيلفا، وهو يحمس لاعبيه قبل مباراة من المباريات الموسم الماضي، مؤكدا أن النجم الاسباني يمر بظروف صعبه، ويجب المقاتلة من أجله.

وكان ابن النجم الاسباني قد ولد قبل موعده، وبقى خمسة أشهر تحت الرعاية في المستشفى، وزادت الشكوك حول استمراره على قيد الحياة.