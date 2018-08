أعرب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، عن حزنه بعد هزيمة الأمس الأربعاء في نهائي السوبر الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنه درس يجب على الجميع التعلم منه.

وقال الدولي الإسباني عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"كل هزيمة تعلمنا شيئًا":

وأضاف :" سنفوز مرة أخري بهذه البطولة، لا أحد يشك في ذلك".

وأتم :" سنجعل هذا النادي يفوز مرة أخري".

يذكر أن ريال مدريد مُني أمس بخسارة مدوية من أتليتكو مدريد 4-2 في نهائي السوبر الأوربي الذي أُقيم في العاصمة الإستونية تالين.

Cada derrota nos enseña algo que debemos aprender. Volveremos a ganar con este escudo, que nadie lo dude. #HalaMadrid ayer, hoy, mañana y siempre.



We learn something from every defeat. We will make this badge win again.#HalaMadrid yesterday, today, tomorrow and forever. pic.twitter.com/JlOzICxohX