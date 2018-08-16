قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة أتاحت تطبيقًا إلكترونيًا للهواتف المحمولة لحجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت.



وأضاف «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن التطبيق تحت التجربة حاليًا، ووضعته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني حتى يتعرف عليه مستخدمي الموقع ممن يحجزون التذاكر، موضحًا أن الاستخدام الرسمي للتطبيق سيكون بعد عيد الأضحى، تفاديًا للأخطاء بسبب زحام العيد.



وأكد أن التطبيق سيتاح مجانيًا بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، ولن يتحمل الركاب أية رسوم إضافية، وسيستخدم في الترويج للإعلانات.



