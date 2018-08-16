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مضوي يحذر لاعبي الإسماعيلي من المشاحنات  خلال مواجهة الاتحاد

عمر علام
نشر فى : الخميس 16 أغسطس 2018 - 10:38 م | آخر تحديث : الخميس 16 أغسطس 2018 - 10:38 م

 وجه خير الدين مضوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مجموعة رسائل للاعبيه يحثهم فيها علي التركيز والإلتزام بالهدوء طوال الـ90 دقيقة خلال مباراة الاتحاد غدًا الجمعة.

وشدد مضوي المدير الفني للدراويش علي ضرورة الابتعاد عن الدخول في مشاحنات مع لاعبي الاتحاد ، والتي قد تشتت تركيزهم .

ويسعي الإسماعيلي  لتحقيق أول انتصارله  في الدوري العام، حيث  تعادل الدراويش  في مبارتين  أمام بتروجت والأهلي.

وتقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد غدًا الجمعة علي ستاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

 

 


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