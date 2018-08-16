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فيديو.. جابر القرموطي: «ليه رئيس الوزراء ميركبش عجلة؟»

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 16 أغسطس 2018 - 7:22 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أغسطس 2018 - 7:22 ص
علق الإعلامي جابر القرموطي، على استخدام بعض المسؤولين الكبار للسيارات الحكومية المخصصة لأداء أعمالهم الوظيفية، خارج هذا الإطار، متابعًا: «أمنيًا الوزير من حقه يركب عربية، بس ليه العربية اللي من مخصصات الوزارة تروح لزوجتك وأولادك؟».

وأشار «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الخميس، إلى ضرورة وجود تقنين لاستخدام السيارات الحكومية في الوزارات المختلفة، معقبًا: «ليه ما يجربش رئيس الوزراء يركب عجلة؟ ليه لأ؟ والله ما بهزر، ومش بقول كل يوم».

وشدد على ثقته في نزاهة وأخلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستطردًا: «ليه مصطفى مدبولي مايركبش عجلة؟ حتى من البيت لأي مكان تاني، أو اركب المترو وفاجئنا».

كان النائب عصام الفقي، عضو مجلس النواب، قد أعلن اعتزامه التقدم بمقترح للبرلمان في دور الانعقاد المقبل، بشأن سحب بعض السيارات الحكومية من الوزارات والهيئات الحكومية ترشيدًا للنفقات.


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