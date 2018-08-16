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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، برئاسة العميد عادل شرشر، بعمل منفذ «شادر» لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات للكيلو.
كما تم تقديم لحوم طازجة بسعر منخفض إلى انخفاض سعر كيلو اللحم بالمركز من 130 جنيها إلى 115 جنيها للكيلو.