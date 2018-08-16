سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، برئاسة العميد عادل شرشر، بعمل منفذ «شادر» لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات للكيلو.

كما تم تقديم لحوم طازجة بسعر منخفض إلى انخفاض سعر كيلو اللحم بالمركز من 130 جنيها إلى 115 جنيها للكيلو.