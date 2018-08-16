قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة الضرائب من الناتج المحلي تبلغ 14%، موضحًا أن الدول المجاورة تقترب من 20% نظرًا لقدرتها على تحصيل مستحقات الدولة من القاعدة الضريبية من المواطنين.



وأضاف «معيط»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن هناك أنشطة تعمل داخل البلاد، لكنها لا تسدد ما عليها من الضرائب المستحقة، معقبًا: «نقدر نجيب مستحقات الدولة أكتر من كده من غير ما نزود نسبة الضرائب أكتر من اللي موجودة».



وأشار إلى وجود عدة مشكلات في تقدير الضرائب المستحقة، وحصر إيرادات بعض الفئات، لافتًا إلى الكثير من الملفات العالقة بين لجان الطعن وإنهاء المنازعات، وهو ما يعيق عملية التحصيل.



ولفت إلى عدد من الحلول في هذا الإطار منها، تبسيط وتسهيل الإجراءات وميكنتها، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية لضم الأنشطة التي لا تسدد الضرائب.



وذكر أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر تطورًا طبيعيًا لضريبة المبيعات، موضحًا أن بعض دول العالم لازالت تعتمد على ضريبة المبيعات، ولم تصل بعد إلى فكر وفلسفة القيمة المضافة.



