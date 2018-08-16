قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والإسناد المتواصل من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حقق انتصارات كبيرة، أفقدت ميلشيات الحوثي قدرتها على السيطرة على عناصرها.

وأضاف متحدث «الجيش اليمني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العرب في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن الجيش اليمني حاليًا يتمتع بالحاضنة الشعبية ومعنويات قواته مرتفعة وأصبح أكثر عدة وتدريبًا وتماسكًا، بينما الميلشيات المدعومة من إيران تفقد معنوياتها وتتلاشى يومًا بعد يوم.

وأوضح، أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في تحجيم الحوثيين، ومستمرة في إحراز التقدم بالسيطرة على مختلف المناطق التي كانت تسيطر عليها الميلشيات منها محافظة صعدة، وعددًا من القرى والمواقع المطلة على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، متابعًا: «حققنا تقدمًا ملموسًا في السيطرة على السلاسل الجبلية، واقتربنا من السيطرة الكاملة على جبل مران».