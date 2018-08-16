كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، عن عرض الدولي حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك، خدماته علي نادي الترجي، خلال الايام القليلة الماضية، بعد شعور اللاعب بالتهميش من التشكيل الاساسي للنادي الأبيض.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، ان خروج النقاز من تشكيلة الزمالك خلال الفترة الأخيرة ، قد تعجل من رحيله عن الفريق، خاصة ان استبعاده فنيًا وليس بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة، ان المدرب السويسري للزمالك، أكد لإدارة النادي انه لايمانع في رحيل اللاعب ، لافتًا انه لا يري فيه اللاعب المثالي ، مانحًا الضوء الأخضر لإدارة النادي في رحيل اللاعب وذلك في حالة حصوله علي عرض مناسب.

وأكدت ان اللاعب لم ينتظر ما سيفسر عنه الأيام القادمة ، وبدأ في التقرب من مسؤولي الترجي التونسي، لعرض خدماته علي الفريق، وهو الذي كان يرغب في التعاقد معه من قبل .