تراجع الطلب على سكن اللاجئين يؤثر على قطاع التطوير العقاري في ألمانيا

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس، أن التراجع القوي في الطلب على المساكن الجديدة للاجئين ساهم في تراجع عدد تصاريح البناء الصادرة في ألمانيا منذ بداية العام.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، تم إصدار 168500 تصريح، ما يمثل تراجعا ـ0.6% عن الفترة نفسها من عام 2017.

وتم تسجيل الانخفاض الأكبر في المباني السكنية، وبينها دور إقامة اللاجئين، والتي تراجعت بـ35.9% في هذه الفترة.

وذكر المكتب أنه إذا تم استثناء هذا، فإن عدد التصاريح تكون قد ارتفعت فعليا بـ1.8%.

وبينما تراجعت تصاريح بناء المنازل المنفصلة أو شبه المنفصلة على أساس سنوي، ارتفع عدد تصاريح بناء العمارات السكنية بـ4.9% في النصف الأول من العام.

وتشير تقديرات السياسيين والعاملين في قطاع التطوير إلى أن ألمانيا في حاجة إلى 350 ألف إلى 400 ألف منزل جديد سنويا لتلبية الطلب القوي على السكن، ورغم ذلك، فإن العام الماضي شهد بناء 285 ألف منزل جديد فقط.