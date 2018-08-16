علق مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، رئيس قطاع الحج والعمرة بوزارة السياحة، على رصد 118 حالة اشتباه تسمم بين صفوف الحجاج المصريين التابعين لبعثة وزارة التضامن الاجتماعي داخل أحد الفنادق.

وطمأن رئيس بعثة الحج السياحي، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، الشعب المصري، قائلًا: «إن الحالات التي رصدها كانت تابعة لبعثة وزارة التضامن وليس السياحة، وكانت اشتباه في التسمم وليس تسممًا».

وأكد، أنه تم علاج كل الحالات المصابة، وجميع الحجاج بصحة جيدة حاليًا، مضيفًا أنه تم إغلاق المطعم الذي كان يورد الطعام للحجاج.

ونوه «شلبي»، بأن هناك توجيهات وزارية بمراعاة كل الحجاج، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، مشيرًا إلى التزام كل شركات السياحة بالضوابط التي أقرتها الوزارة.

وأوضح، أن هناك 16 لجنة، ستكون موزعة للمرور على الخيم لتذليل أي عقبات تواجه الحجاج المصريين، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة الطواف السعودية لتشكيل لجنة مشتركة للمرور على المطوفين، ومعاقبة المقصرين وتعويض الحجاج المصريين على أي أضرار قد تصيبهم.

وبالنسبة للرجم، قال: «إن الحج يسر وليس عسر، ولا داعي للتزاحم، ولا داعي أن يخرج الجميع في ميعاد واحد، لذلك هناك أئمة من وزارة الأوقاف متواجدين بين الحجاج لتوجيههم بفتوى واحدة فقط لا غير، بأنه لا داعي للمبيت في منة».