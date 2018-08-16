قناة إسرائيلية: وزير الدفاع التقى سرا مع مبعوث قطري في قبرص

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أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، بأن لقاء سري جمع بين وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجادور ليبرمان، ومبعوث قطري في دولة قبرص.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، حسبما نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس، أن اللقاء بحث الترتيبات في قطاع غزة.