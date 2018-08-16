إدارة يونايتد تحذر مورينيو من انتقاد سياسة الانتقالات

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وجهت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي التحذير إلي جوزية مورينيو المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو من انتقاد سياسة النادي في التعاقدات.

صحيفة " ميرور" البريطانية أشارت إلي أن إدارة الشياطين الحمر حذرت مورينيو من المطالبة بالتعاقد مع لاعبين كبار في السن، وبأسعار مبالغ بها .

وذكرت الصحيفة ايضا أن الإدارة أبلغت المدير الفني البرتغالي بأن ينتهج نفس سياسة جارة في المدينة مانشستر سيتي هذا الموسم، ويعتمد على اللاعبين الشباب.

ورغم أن هذه السياسة في الانتقالات التي ينتهجها الشياطين الحمر لا تعجب جوزيه مورينيو ، لكنه تقبلها على مضض.

واضافت الصحيفة إلي أن إد وورود المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد رفض بيع النجم الفرنسي بول بوجبا، وزميله الأخر مارسيال رغم خلافهما الكبير مع مورينيو .