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الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للترجي

عمرو فهمي
نشر فى : الخميس 16 أغسطس 2018 - 10:40 م | آخر تحديث : الخميس 16 أغسطس 2018 - 10:41 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب رادس بتونس بعد ٦٠ دقيقة من التدريبات الفنية والبدنية وسط حضور الجماهير.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية خلال مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس.

وشارك في المران جميع اللاعبين وظهروا بحالة فنية وبدنية مطمئنة للجهاز الفني.

ورفض كارتيرون إظهار أي ملامح للتشكيل الذي يخوض به لقاء الغد أمام الترجي التونسي أثناء المران حفاظًا على السرية، وتركيز اللاعبين، خاصة فى حضور عدد من وسائل الإعلام التونسية 

وعقد كارتيرون، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق في العاشرة مساء اليوم، الخميس، بمقر فندق إقامة البعثة بتونس. 

وحرص المدير الفني على إعداد مجموعة من الفيديوهات لفريق الترجي التونسي، لعرضها على اللاعبين في المحاضرة.

 


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