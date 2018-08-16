سيميوني: الفوز على ريال مدريد يقف وراءه عمل جماعي كبير

أكد المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، عقب فوز فريقه أمس الأربعاء 4 - 2 على جاره ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الأوروبية أن هذا الانتصار يقف وراءه عمل جماعي شارك فيه كل العاملين في المشروع الرياضي للنادي.

وقال سيميوني: "هناك عمل جماعي للنادي بأكمله يقف خلف هذه النتيجة، لأن النادي ينمو ويتطور، فهناك ملعب جديد ولاعبون ذو أهمية كبيرة ولاعبون يرغبون في المجيء إلى هنا ولاعبون أخرون لا يرغبون في الرحيل، هذا كله يتحدث بشكل جيد للغاية عن العمل الذي يقوم به كل موظف في النادي".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن أحد مفاتيح الفوز كانت التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني وهي التي منحت الفريق "جودة وطاقة"، على حد تعبيره، وأشاد على وجه الخصوص بالدفع بلاعب وسط الملعب توماس بارتي.

واستطرد سيميوني قائلا: "القوة التي منحها للفريق في الجزء الممتد من وسط الملعب حتى المناطق الهجومية خلال جزء من الشوط الثاني كانت حاسمة في النهاية، عندما تم الدفع بتوماس تساءل الكثيرون: ماذا يفعل هذا؟، كانت تغييرا مناسبا ومنحنا قوة".