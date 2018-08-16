صحيفة برازيلية تكشف أسباب رحيل فالنتيم عن بيراميدز

كشفت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية، عن أسباب رحيل البرازيلي فالنتيم عن تدريب نادي بيراميدز، وتعيين الأرجنتيني ريكاردو لافوبلي.

وقالت الصحيفة أن هناك 4 أسباب أدت إلى رحيل فالنتيم عن الفريق هي:

أولا: تركي آل الشيخ

أكدت الصحيفة أن تركي آل الشيخ هو السبب الرئيسي في رحيل فالنتيم عن بيراميدز، بعد تدخله المتكرر ومطالباته بإبعاد الثلاثي البرازيلي عن التشكيل الأساسي، بعد مرور 3 جولات من مسابقة الدوري الممتاز لعدم إقتناعه بأدائهم.

ثانيا: كينو

السبب الثاني هو رفض المدرب طلب تركي آل الشيخ برحيل كينو إلى فريق الشباب السعودي خلال الانتقالات الصيفية الحالية وتمسك فالنتيم بوجوده والإعتماد عليه بشكل كبير، فقد شارك بشكل أساسي خلال المباريات الثلاث.

ثالثا: الأداء الغير مقنع

لم يقتنع تركي بأداء الفريق بعد تحقيق الفوز على انبي في الدقائق الأخيرة بالجولة الأولى من الدوري عن طريق ركلة حرة نفذها محمد مجدي قفشة، التعادل أمام الانتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية.

رابعا: لوكاس ريبامار

تمسك تركي آل الشيخ برحيل المدرب بعد عدم تنفيذ الأمر الذي أعطاه بإيقاف البرازيلي ريبامار لعدم إقتناعه به، الأمر الذي رفضه فالنتيم وقام بإشراك اللاعب أمام طلائع الجيش بالجولة الثالثة، لينجح في تسجيل هدفين المباراة والتي قادت الفريق للفوز بهدفين لهدف.