المترو: يحظر حمل السكاكين مع الركاب والجزارين بالقطارات

جددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تعليماتها الخاصة بالمواد المحظور حملها أثناء استقلال قطارات المترو بخطوطه الثلاثة.

وقال مصدر بشركة مترو الأنفاق لـ"الشروق"، إنه تم تشديد الرقابة لمنع حمل الآلات الحادة والأسلحة مع الركاب وخاصة الذين يستعملونها في عملهم مثل الجزارين، في ظل اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك وانتشار ظاهرة الجزارين المتجولين لذبح الأضاحي في الشوارع.

وأضاف المصدر، أنه يحظر أيضا حمل جميع أنواع الحيوانات، وجميع أنواع الطيور منعا لنقل الأمراض، والأطوال بأنواعها من "حديد - خشب" ما يزيد عن متر عدا المسطرة.

وأوضح المصدر أن شركة المترو حددت غرامة فورية من 15 إلى 100 جنيه عن الأشياء المحظور دخولها محطات وقطارات المترو، على أن يتم تحديد قيمة الغرامة وفقا لنوع الشيء المحمول، مع تحرير محضر بمكتب الشرطة الموجود بكل محطات المترو، لمن يمتنع عن دفع الغرامة الفورية.