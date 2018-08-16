علق سفير السودان بالقاهرة، السفير عبد المحمود عبد الحليم، على استلام بلاده مساعدات مصرية عاجلة لمواجهة آثار السيول هناك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم السفير السوداني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، بالإنابة عن بلاده قيادة وحكومة وشعبًا، بوافر الامتنان للرئيس السيسي وحكومة وشعب مصر على موقفها، الذي يؤكد مجددًا التضامن والتعاون المستمر بين البلدين في السراء والضراء.

وعما يحتاجه السودان، أوضح أنه يحتاج حزمة من المساعدات الإغاثية الإنسانية من أمصال وأدوية وخيم، إضافة إلى المستلزمات التي يستطيع من خلالها، أن يواجه بها تبعيات السيول والفيضانات التي ضربت عددًا من ولاياته.

وتابع، أن هذه المبادرة المميزة تعكس عمق الروابط والمشتركات بين مصر والسودان، وتؤكد أن العلاقات المصرية السودانية في أفضل حالاتها، معقبًا: «المصريون والسودانيون شعب واحد في بلدين».

وذكر أنه يتم العمل حاليًا على التحضير إلى عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل بالخرطوم، بما يعزز مصالح البلدين.

ووصلت إلى الخرطوم، اليوم الخميس، مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من مصر للأشقاء بالسودان، لمواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عددًا من الولايات السودانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.