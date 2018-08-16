«القوات المسلحة» تهدي الأسر الأكثر احتياجا بالشرقية 15 ألف كرتونة مواد غذائية

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن القوات المسلحة طرحت 15 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة، بسعر 40 جنيها للكرتونة الواحدة، والتي تحتوي على "كيلو أرز- كيلو مكرونة- كيلو فول- كيلو سكر- عبوة زيت- عبوة شاي- عبوة صلصة- 2 عبوة سردين" للأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن المواطن البسيط، وللتصدي لجشع التجار وغلاء الأسعار بسبب الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، في بيان صحفي له اليوم الخميس، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية، بتحري الدقة في بحث الحالة الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق كل مركز ومدينة وحي وقرية؛ لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها، مؤكدا ضرورة تواجد عناصر من القوات المسلحة ورؤساء الوحدات المحلية، للإشراف على عملية شراء الكرتونة.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامر بإعداد هيئة الإمداد والتموين وتجهيز مليون حصة غذائية جرى تجهيزها بعناية؛ لتوزيعها بنصف الثمن، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق النائية بعدة محافظات.