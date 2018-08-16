مبتكر «سيمبسون» يقدم مسلسلا خياليا على «نتفليكس»

أعلن مات جرونينج، مبتكر شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني «عائلة سيمبسون»، عن تقديم مسلسل «ديسنشانتمنت»، لشبكة نتفليكس، وهو الأول له منذ 20 عامًا.

وقال «جرونينج»، خلال العرض الأول لمسلسله الجديد في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء الماضي، إن المسلسل أكثر عاطفية من مسلسل «عائلة سيمبسون» أو مسلسله الآخر «فوتوراما»، مؤكدًا على أن شبكة «نتفليكس» منحته مطلق الحرية ليبتكر ما يريد.

وتدور قصة المسلسل «ديسنشانتمنت»، حول أميرة مخمورة، وقزم، وشيطان، في عالم من العصور الوسطى يسمى «دريم لاند»، وينافس العمل الجديد، مسلسل الخيال العالمي «جيم أوف ثرونز» الذي تقدمه شبكة «إتش بي أو».

وستصدر نتفليكس حلقات «ديسنشانتمنت» العشر جميعها يوم الجمعة.