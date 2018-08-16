«شكل الماء» و«حرب النجوم» فى صدارة قائمة ترشيحات أفضل موسيقى تصويرية

أعلنت أكاديمية «The World Soundtrack» فى دورتها الـ18، والمختصة بالموسيقى التصويرية الخاصة بالأعمال السينمائية والتليفزيونية،عن ترشيحاتها لأفضل موسيقى تصويرية لأفلام عامى 2017 و2018، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع الجوائز يوم 17 أكتوبر المقبل فى مسرح «Capitole Gent» للفنون الاستعراضية فى جنت ببلجيكا.

وصرح باتريك دويسلاجر المدير الفنى للمهرجان عن تكريم الموسيقار الأيسلندى الراحل يوهان يوهانسون، وقال «ليس هناك اسم يستحق التقدير أكثر من الملحن الأيسلندى يوهان يوهانسون والذى فقدناه فبراير الماضى، والذى يعد واحدا من أهم الموسيقيين فى العالم وترشحه لعدد من الجوائز العالمية طوال مسيرته الموسيقية الحافلة بالإنجازات».

وتم ترشيح يوهان يوهانسون بقائمة أفضل مؤلف موسيقى لفيلم سينمائى لهذا العام بثلاثة اعمال هى فيلم الخيال العلمى «الرجل الأول والاخير» والذى تم طرحه العام الماضى، إلى جانب فيلميه «ماندى» بطولة نيكولاس كيدج والمقرر عرضه فى شهر سبتمبر المقبل، وفيلمه الأخير «مريم المجدلية».

وجاءت الاعمال المرشحة للفوز كالتالى:

كارتل بورويل عن فيلمى «وداعا كريستوف روبين، ثلاث لوحات إعلانية»، وألكسندر ديسبلات عن «شكل الماء»، «الانواع المهددة بالانقراض» لجونى جرينوود عن «فانتوم ثيراد».

يوهان يوهانسون عن «الرجل الأول والأول ــ ماندى ــ ذا بوتشر ــ العاهرة والرجل ذو العين الواحدة»، وجون ويليامزعن «حرب النجوم.. آخر جدى».

وفى فئة أفضل موسيقى لعمل تليفزيونى فى العام تم ترشيح فولكر بيرتلمان عن «البارود»، ورامين دجاودى عن «لعبة العروش»، وروبرت جريجسون وليامز عن Alienist «طبيب الامراض العقيلة» وماك كويل عن (9ــ1ــ1).

وآدم تايلور عن Damnationk، وحكاية الخادمة، وعن أفضل موسيقى تصويرية خصيصا لشاشة السينما يأتى فى مقدمة المرشحين «الفهد الاسود»، و«القتل على الطريق السريع ولا تنس أبدًا، وتذكرني ــ كوكو»