ارسنال يكشف عن موعد عودة كوسيليني

كشف نادي أرسنال الانجليزي، ان المدافع الفرنسي لوران كوسيليني ، سيعود إلي تدريبات الفريق مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعدما غاب عن الفريق بسبب إصابته بقطع في وتر "أخيل"، خلال مشاركته مع المدفعجية في نصف نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج" في شهر مايو الماضي ضد أتلتيكو مدريد، والذي حرمه أيضًا من التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018.

وأعلن النادي الإنجليزي، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عودة قائد المدفعجية إلي التمارين، قائلا في بيان رسمي: "بالنسبة لنا نريد عودة لوران، الى التمارين في نوفمبر، بالطبع نهدف إلى ذلك".

يذكر ان نادي أرسنال يستعد لمواجهة تشيلسي، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث خسر اللقاء الأول أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة "2-0".