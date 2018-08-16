«ثقافة الوادي الجديد» تناقش كتاب «نوح» بمهرجان المبدع الصغير

ناقش بيت ثقافة القصر التابع لفرع ثقافة الوادي الجديد، اليوم، خلال ندوته نظمتها، كتاب «نوح»، ضمن مهرجان المبدع الصغير، الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب.

وتناولت الندوة، شخصية سيدنا «نوح»، وأنه كان الحفيد التاسع أو العاشر لسيدنا آدم، وإنه كان الأب الثاني للبشرية، بعد نجاته ومن معه من الطوفان العظيم، الذي أباد البشرية جميعًا باستثناء الذين نجوا من الطوفان لاستعمالهم سفينة عملاقة اشتهرت بسفينة نوح.

وتم إلقاء الضوء على أن النبي «نوح»، لم ينزل عليه كتاب سماوي مثل بعض الأنبياء، كالتوراه، التي أنزلت علي سيدنا عيسي عليه السلام، وكالقرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وإنما أوحي الله إليه بعض كلماته مثلما أوحي لبعض الأنبياء كإسحاق ويعقوب وغيرهم.