ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الفيوم

تمكنت مباحث مركز طامية بالفيوم، من ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية كفر محفوظ، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كفر محفوظ، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن آثار داخل منزل بذات القرية.

وانتقلت حملة بقيادة المقدم هاني تعيلب رئيس المباحث، وتم ضبط كلً من «ماجدة.أ» 48 سنة، ربة منزل، ونجليها «ممدوح.ح» 26 سنة، وشقيقه «فتوح»، 17 سنة، طالب جامعي، و«أحمد.ا» 28 سنة، عامل، و«عبدالظاهر.ج»، 24 سنة، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل الأول، وضبط بحوزتهم «كوريك رفع، 3 غلق، حبل، فأس، موتور رفع مياه، خرطوم مياه».

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، وحرر محضر رقم 4368 لسنة 2018 إداري مركز طامية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.