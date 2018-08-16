محافظ أسوان يلتقي وفد «المعونة السويسرية» لاستكمال رفع قدرات محطات المياه

التقى اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم، بوفد المعونة السويسرية برئاسة الدكتور بترا ويدمر نائب مدير التعاون بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وتم خلال اللقاء مناقشة محاور تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة برفع قدرات محطات وشبكات مياه الشرب في منطقة شرق مدينة أسوان بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح في منطقة الناصرية.

وأكد «حجازي» على سعي المحافظة الجاد لرفع كفاءة البنية التحتية وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث إنه تم الاتفاق مع الجانب السويسري على البدء في المرحلة الثانية من خلال إنشاء رافع جديد لمضاعفة تدفقات مياه الشرب والتي تغذي المربعات السكنية بالخطارية والأمبركاب بمنطقة خور عواضة.

ولفت «حجازي»، في بيان صحفي اليوم، إلى أن المحافظة ستقوم من جانبها بتقديم كافة التسهيلات وتخصيص الأراضي لإقامة للمشروع، وخاصة أن هيئة المعونة السويسرية قامت بأخذ الموافقات التقنية والمالية اللازمة، وأيضا التنسيق مع وزارة الإسكان في هذا المشروع الحيوي والذي سيضم إنشاء الرافع الجديد على مساحة 500 م2 بمنطقة السيل الريفي، في حين يتم إنشاء الخزان الأرضي على مساحة 2500 م2 في منطقة الأراضي بالصداقة الجديدة.

وأشار مجدي حجازي إلى أنه تم أيضاً الاتفاق مع وفد المعونة السويسرية على أن يشمل المشروع تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب سواء الخط الناقل الذي يربط الرافع بالخزان الأرضي أو الشبكات المغذية للمنازل، موجها مسئولة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى ضرورة الرجوع للدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتحقيق معدلات أسرع في المرحلة الثانية، علاوة على وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ مع المتابعة الجيدة والاجتماعات الأسبوعية والشهرية الدورية.

كما أشاد «حجازي» بالدور المتميز الذي تقوم به الحكومة السويسرية لتقديم أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة أسوان، ومنها أيضا مشروع تشغيل الشباب الأسواني، والذي ينفذه المركز الدولي للأسماك بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ مما يؤكد على العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والسويسري.