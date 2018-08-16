بروتوكول تعاون بين «العربية للنقل البحري» و«فارنا البلغارية» في مجال السياحة والفنادق

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وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لقسم الفندقة والسياحة بكلية الإدارة والتكنولوجيا، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع جامعة فارنا البلغارية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والبروفسير تودور راديڤ رئيس جامعة فارنا.

ويحصل الخريج بموجب بروتوكول التعاون على شهادة بكالوريوس مزدوجة في إدارة الفندقة أو إدارة السياحة من الجامعة البلغارية بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس الأكاديمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعة المصرية.

كما يتيح بروتوكول التعاون فرص لتدريب طلبة قسم الفندقة والسياحة بكلية الإدارة والتكنولوجيا أو مواصلة الدراسة في السنة النهائية في بلغاريا.

كان البروفيسور تودور راديڤ، زار فرع الأكاديمية بمقر القرية الذكية لمناقشة سبل التنسيق لتفعيل البرتوكول على مستوى درجة الماجستير في مجال إدارة الفنادق ومجال تنظيم وإدارة المناسبات.

كما استعرض رئيس الأكاديمية ورئيس جامعة فارنا، سبل التعاون المشترك وأوجه الشراكة في مجال الفندقة والسياحة واستثمار كافة الفرص المتاحة بما يخدم مصالح المؤسستين التعليميتين.

وتبادل الدكتور إسماعيل عبد الغفّار، الدروع والهدايا التذكارية مع رئيس جامعة ڤارنا تقديرا لزيارته، كما قدم نبذه عن الأكاديمية وشرح وافٍ عن مختلف المنشآت الأكاديمية وتاريخ تأسيسها.