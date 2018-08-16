الحكم بسجن جليسة أطفال في ألمانيا هزت رضيعا بعنف أدى إلى موته

قضت محكمة في ألمانيا، الأربعاء، بسجن جليسة أطفال لمدة ثلاثة أعوام وعشرة أشهر بعد أن هزت طفلا صغيرا بعنف أدى إلى موته.



وأدانت المحكمة، المرأة (42 عاما) بإلحاق إصابة بدنية للصغير (15 شهرا) أدت إلى موته، مشيرة إلى أنها قامت في يونيو 2017، بهز الطفل بعنف أدى إلى موته بعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة متأثرا بإصابات بدنية.



وأضاف القضاة أن الجريمة نجمت عن "وضع ضغط عصبي مفرط".



وتابع القضاة أن الجليسة وهي تنحدر من فيتنام كان قد تم توظيفها آنذاك لدى فيتناميين لإدارة شؤون المنزل وتربية الأطفال، وكانت تعيش لدى أسرة المجني عليه "وكانت تعتني حتى ذلك التاريخ بالطفل برعاية وبكل حب"



ولا يزال من غير المحسوم في القضية لماذا أقدمت على هذا الهجوم بحق الطفل الذي لا حيلة له، وأعرب القضاة عن قناعتهم بعد القضية التي استمرت على مدار سبعة أشهر أنها "لسبب ما فقدت أعصابها"، مشيرين إلى أن الجريمة هي من قبيل "سوء التصرف العشوائي".



والتزمت المتهمة الصمت على مدار أشهر، وذكرت المحكمة أنها أعربت عن أسفها لما حدث قرب نهاية المحاكمة.



وفيما طالب الدفاع بالبراءة أو الحكم بسجنها مع إيقاف التنفيذ، فإن الادعاء طالب بسجنها لمدة ستة أعوام ونصف العام.