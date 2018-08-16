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تجديد حبس حازم عبد العظيم 15 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب - محمد فرج:
نشر فى : الخميس 16 أغسطس 2018 - 8:00 م | آخر تحديث : الخميس 16 أغسطس 2018 - 8:00 م

جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشط السياسي، حازم عبد العظيم لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وأسندت النيابة إلى عبد العظيم، اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد وبسوء قصد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.


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