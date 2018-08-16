توقعات بتبرئة امرأتين متهمتين باغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية

توقع محامو امرأتين تحاكمان في ماليزيا بتهمة اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن تتم تبرئة المتهمتين اليوم الخميس.



وتتهم ستي عائشة (25 عاما) من إندونيسيا ودوان ثي هونج (29 عاما) من فيتنام بإلقاء غاز أعصاب شديد السمية على وجه كيم جونج نام في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير 2017، مما أدى إلى مقتله.



وسيتم إعلان برائتهما إذا قررت المحكمة أنه لا يوجد دليل كاف يؤيد تلك الاتهامات. لكن في حالة وجود دليل ستستمر المحاكمة وستكون هناك حاجة للتقدم بدفاع.



وأنكرت المرأتان الاتهامات في اليوم الأول لمحاكمتهما في أكتوبر.



وربما تواجهان الإعدام في حالة إدانتهما.