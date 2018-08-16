أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الدولة المصرية على النهوض بالتعليم في مصر، من خلال التوأمة والشراكة مع كل الجامعات العالمية.

وقال «عبد الغفار»، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، إن «الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبين كلية الهندسة المعمارية، بجامعة إيست لندن بإنجلترا، تأتي في إطار برنامج الحكومة، الذي يقوم بالأساس على الاهتمام بالتعليم والصحة وبناء الإنسان».

وأضاف، «نسعى جاهدين للوصول بمستوى التعليم المصري إلى العالمية، سواء عن طريق إنشاء فروع للجامعات العالمية بمصر، أو إنشاء جامعات جديدة في مختلف المحافظات، وتطوير الجانب التكنولوجي والفني».

وأوضح، أن «الجامعات العريقة في مصر مثل القاهرة وعين شمس لديها تواصل مع هيئات عالمية كثيرة، وهو ما يساهم في توفير تعليم عالمي على أرض مصر».

وتابع وزير التعليم العالي حديثه، قائلًا: «نتمنى أن تعود مصر مرة أخرى إلى مكانتها كدولة جاذبة للتعليم، وأن نعتمد على الاقتصاد التعليمي، ونرتقي ببرامجنا ومناهجنا؛ لنتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الوظائف».

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح الخميس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن بإنجلترا؛ وذلك بهدف منح شهادة مزدوجة من الجامعتين في برامج العمارة، وهندسة البناء، ونظم البرمجيات.