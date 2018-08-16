محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي 2020

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم إنهاء أزمة الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، ولن توجد قوائم انتظار خلال عام 2020.

واستعرض المحافظ، موقف الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، قائلا إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نفذت 6972 وحدة سكنية بمختلف مدن المحافظة ضمن مشروع الإسكان 9136 وحدة سكنية، منهم 1946 وحدة سكنية تعاقد الهيئة الهندسية مع المحافظة شاملا المرافق الداخلية وتنسيق الموقع، وعدد 4000 وحدة سكنية تعاقد الهيئة مع وزارة الإسكان أيضا شاملة المرافق الداخلية وتنسيق الموقع.

وانتهت الهيئة الهندسية "إدارة المشروعات الكبرى"، من تنفيذ الوحدات السكنية والمرافق الداخلية بنسبة حوالي 95% وباقي 5% لبعض الوحدات بمدن طور سيناء ونويبع، واستلمت اللجنة المشكلة، بشكل الابتدائي للوحدات السكنية.

وتبين بعض الملاحظات، التي تتابع الهيئة الهندسية تلافيها مع الشركة المنفذة؛ لذلك لم يتم التسليم الابتدائي حتى تاريخه ماعدا 156 وحدة بشرم الشيخ و480 وحدة بمدينة رأس سدر ضمن مشروع 1984 وحدة، ولم يتم التسليم النهائي لهم، علما بأنه باقي للشركة المنفذة مستحقات مالية تم إرجائها لحين الانتهاء من الملاحظات واستلام الوحدات السكنية والمرافق الداخلية.

وأضاف المحافظ، أن إدارة المشروعات تتابع حاليا تنفيذ تلك الملاحظات من قبل فرع المرافق بإدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، إضافة إلى الطاقم الموجود حاليا بالمشروع، مع متابعة مديرية الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.