إزالة 45 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل بـ5 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فوجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، أسوان" عدة حملات إزالة مكبرة.

أسفرت تلك الحملات عن إزالة 13 حالة تعدى متنوعة في البحيرة، و11 بكفر الشيخ، و4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بأسيوط، و14 حالة على نهر النيل بسوهاج، و3 حالات تعدى متنوعة بأسوان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.