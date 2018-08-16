استطلاع: أغلب الألمان يمكنهم الاستمتاع بالعطلات

كشف استطلاع حديث عن أن أغلب الألمان يمكنهم الاستمتاع بالعطلات الصيفية ويحظون بالاستجمام جيدا خلالها.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورزا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صندوق التأمين الصحي الألماني «دي إيه كيه»، أن الشمس والطبيعية وكذلك قضاء وقت مع الأسرة كانت أهم عوامل الاستجمام بالنسبة لأغلب المصطافين، حيث أوضح 78% وكذلك 67% ذلك من إجمالي المشاركين في الاستطلاع.

وقيّم 66% من المشاركين في الاستطلاع تغيير المكان بشكل إيجابي، وقيّم 65% قضاء وقت لأنفسهم فقط على هذا النحو.

وأوضح 59% أنه يستمتعون بزوال عبء العمل عنهم خلال العطلات. وأشار 25% من المشاركين إلى أنهم يستغنون عن الهواتف والإنترنت.

وكشف الاستطلاع عن أن أكثر من يحظون باستجمام خلال العطلات هم المصطافون المنحدرون من شمال ألمانيا وولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

أما عن الأشخاص الذين لم يتسن لهم الاستجمام خلال العطلات، فقد أوضح 40% منهم أن السبب كان عدم القدرة على فصل أذهانهم خلال العطلة، ليكون هذا السبب الأكثر شيوعا وراء ذلك.

وأوضح 14% أنه كان لديهم ضغوط عصبية مع أسرهم ما تسبب في عدم قدرتهم على الاستجمام. وذكر 9% أنهم أحبطوا أو كانوا مستائين من مكان العطلة أو الإقامة أو الرعاية التي تلقونها.

وأوضح 1 من كل 8 مصطافين أنه اضطر أن يكون متاحا عبر الهاتف الجوال، ومن ثم لم يتسن له الاستجمام جيدا.

ومن جانبها، قالت عالمة النفس الألمانية، تريزا شتادن: «من ينظر دائما في هاتفه الذكي، يقطع مراحل الاستجمام، ولا يمكنه الاستمتاع بأيام العطلة على نحو حقيقي»، مشددة على أهمية أن يكون هناك أوقاتا خالية من استخدام الهواتف الجوالة من أجل إعادة شحن البطارية الخاصة بالمرء ذاته وكي يكون قادرا على الإنجاز في حياته اليومية من جديد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 23 يوليو الماضي و6 أغسطس الجاري، وشمل 1049 شخصا ممن قضوا عطلة خلال فصل الصيف بالفعل.