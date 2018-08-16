بيتيس الإسباني يخطط لضم لوكاس مورا

يخطط مسؤولي نادي ريال بيتيس الإسباني، من حسم التفاوض علي ضم النجم البرازيلي لوكاس مورا جناح توتنهام الإنجليزي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

صحيفة " ذا صن" البريطانية ذكرت اليوم أن إدارة بيتيس تسعى لضم مورا بمبلغ 25 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط هجومه.

وقال لورنزو سيرا نائب رئيس ريال بيتيس أن ناديه يعتزم التعاقد مع مورا قبل موعد إنتهاء الانتقالات الصيفية الحالية، التي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري 31 أغسطس.

وشارك مورا مع توتنهام أمام نيوكسل يوم السبت الماضي في الإسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي انتصر بها السبيرز 2 – 1 .

جدير بالذكر أن مورا قد انضم إلي توتنهام في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، ولعب مورا مع توتنهام الموسم الماضي 11 مباراة ولم يعتمد عليه بوتتشتشينو المدير الفني للفريق اللندني في المشاركة مع الفريق بشكل أساسي.