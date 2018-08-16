ضبط 1153 قضية تمونية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات التموين بمدريات الأمن 1153 قضية تمونية متنوعة.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، شنت عدة حملات بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ للتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

أسفرت تلك الحملات التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء أنور سعيد مساعد الوزير لشرطة التموين، خلال 24 ساعة، عن ضبط 24 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز و208 قضايا مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و25 قضية إتجار مشروع بالسلع التموينية المدعمة، و78 قضية غش تجاري، و577 قضية في مجال "محلات عامة، شهادات صحية، عدم إعلان أسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، و35 قضية أسماك ولحوم ومصنعاتها.

في السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الغربية، الشرقية، المنوفية، سوهاج" حملاتها التموينية المُكثفة على أسواق التصنيع والتداول والمحال التجارية ومخازن المواد الغذائية غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

أسفرت عن ضبط 67 قضية تموينية متنوعة بالغربية و28 بالشرقية و53 بالمنوفية و46 بسوهاج.

كما تفقد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، عددًا من السلاسل التجارية لمراقبة الأسعار، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ فورا عن أية مخالفة للتجار أو نقص للسلع أو محاولة بيع أسطوانات الغاز بأزيد من التسعيرة، مضيفا أن الإدارة تقدم طريقة سهلة للمواطنين لتقديم البلاغات في سرية تامة من خلال 5 خطوط ساخنة هي: 02 "24060801، 24060802، 24060803، 24060804، 24060805".

وأكد أن مباحث التموين تكثيف حملاتها طوال 24 لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تضر بصحة المواطنين.