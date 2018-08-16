تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة فى التاسعة مساء اليوم باستاد السويس ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:
محمود جنش بحراسة المرمى
خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وبهاء مجدي
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن
خط الهجوم: كاسونجو
بينما يجلس على دكلة البدلاء اليوم كل من: عماد السيد - دونجا -محمد حسن -محمد ابراهيم -حميد احداد - فرجاني ساسي - محمد عنتر.
وخرج من قائمة الـ 18 اللاعبون: عمر صلاح - احمد فتوح - كماتشو - عمرو السعيد.