تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة فى التاسعة مساء اليوم باستاد السويس ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمود جنش بحراسة المرمى