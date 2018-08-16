قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تمكنت من توفير 70 ألف وظيفة من خلال برنامج «فرصة»، للتشغيل والتدريب الذي أطلق قبل عام.



وأضاف «العقبي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن الوظائف متاحة لأفراد أسر برنامج «تكافل وكرامة»، ممن هم فوق 21 عامًا، مشيرًا إلى وجود أولويات للمسجلين بقاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة»، وسواء ممن حصلوا على المعاش بالفعل أو لم يحصلوا، وسيتلقون رسائل على هواتفهم تخطرهم بوجود فرص عمل.



وأوضح أن أحد شركاء البرنامج سيوكل بعض الأفراد في الوحدات الاجتماعية التي يتردد عليها مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، لتمكينهم من الدخول لقاعدة بيانات الوظائف لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول عليها، لافتًا إلى توفير عدد كبير من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.



وذكر أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة للتدريب على قيم العمل للوصول بالشباب المتقدم للوظائف لمستوى يمكنهم من تحقيق التقدم في عملهم.



