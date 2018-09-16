«يونيسف»: 70% من الأطفال في مصر يتعرضون للتنمر

قالت الدكتورة هالة أبو خطوة، المدير الإعلامي لـ«يونيسف مصر»، إن «التنمر ظاهرة عالمية منتشرة في العالم بين 50% من الأطفال، من سن 13 إلى 15 سنة».



وأضافت في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية « MBC مصر»، مساء السبت، أن «70% من الأطفال في مصر من سن 13 إلى 15 سنة يتعرضون للتنمر في المدارس وما حولها»، معتبرة أن هذه النسبة مرتفعة للغاية.



وأوضحت أن «هذه النسبة لا تعني أن الأطفال في مصر أشرار، لكنهم فقط غير مدركين لخطورة هذه الظاهرة»، مشيرة إلى ما وصفته بالأضرار البالغة المترتبة على التنمر، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الانتحار.



وأشارت إلى الحملة التي أطلقتها «يونيسف» لمحاربة التنمر في مصر، تحت رعاية المركز القومي للأمومة والطفولة، وبمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتمويل الاتحاد الأوروبي.



وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، حملة بعنوان «ضد التنمر»، شارك فيها عدد كبير من الفنانين، أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي؛ للتوعية بخطورة التنمر.