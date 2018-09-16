جولات مفاجئة لمدير أمن الفيوم على أقسام الشرطة والتمركزات الأمنية

قام اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بجولات تفقدية مفاجئة على عدد من الخدمات والتمركزات الأمنية بالطريق الإقليمي وأقسام الشرطة لمتابعة مدى التزام القوات بالمهام المسندة إليها وتنفيذ التعليمات الموجهة لهم.



والتقى خلال الجولة بالقوات المتواجدة بالخدمات والتمركزات الأمنية وقام بالتنبيه عليهم بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي واتخاذ الحيطة والحذر وضرورة حسن التعامل مع المواطنين.



كما قام بجولة تفقدية مفاجئة على قسم أول الفيوم التقى خلالها مع المواطنين واستمع لشكواهم وأكد على سرعه إنهاء المحاضر لهم، كما راجع خطة تأمين القسم ووجه القوات بالقيام بواجباتها المنوط بها في ظل الظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات.



وأكد مدير الأمن على تحقيق السيطرة الأمنية والتحلي بالكياسة وضبط النفس وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار الحرم الأمني للقسم.