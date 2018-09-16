معسكر مغلق للانتاج الحربي بالإسكندرية استعدادا للاتحاد

قرر مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي خوض الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها غدًا الأثنين.

وأكد المدير الفني للانتاج، أن فريقه سيخوض لقاء الاتحاد السكندري من أجل تحقيق الفوز لمواصلة الأداء الجيد الذي حققه الفريق منذ بداية الموسم، حيث أنه لم يخسر حتى الأن بعد مرور 6 جولات على مسابقة الدوري.

الجدير بالذكر أن الإنتاج الحربي فاز مؤخرًا علي بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهم علي ملعب السلام بهدف وحيد في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق محمد رجب في الدقيقة 92.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة بالجولة الثامنة يوم 21 سبتمبر، والتي كان من المقرر إقامتها على ستاد السلام إلى ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر. (طالع التفاصيل).